元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が17日、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をNetflix（ネットフリックス）が国内で独占配信を担ったことについて私見を述べた。【写真】「ニットの着こなし！最高！」“ピチッとニット”の春らしい私服コーデを披露した中川安奈スポーツキャスターを担当したこともある中川。「私の祖母はオリンピックやW杯とか国際試合があると夜中でもテレビの前で応援して