タレントの藤本美貴（41）が12日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」にゲスト出演。嫌いな男性のタイプについて“バッサリ”言い切る場面があった。「さよならプロポーズ via オーストラリア」は、交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を必ず決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組。