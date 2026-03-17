◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥（大橋）《12回戦》WBA1位、WBC1位、WBO1位中谷潤人（M・T）（2026年5月2日東京ドーム）前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が17日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との東京ドーム決戦に向けて、試合前恒例の米ロサンゼルス合宿へ羽田空港から出発した。上下黒のパーカに身を包んだ中