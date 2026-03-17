京都府庁任期満了に伴う京都府知事選が19日告示される。3選を目指す無所属現職の西脇隆俊氏（70）＝自民、中道、国民、立民、公明推薦＝と、無所属新人の大学名誉教授藤井伸生氏（69）＝共産推薦、諸派新人の元参院議員浜田聡氏（48）が立候補を予定している。西脇氏による2期8年の府政運営への評価が主な争点となる。投開票は4月5日。西脇氏は、防災や子育て支援といった分野での実績を強調する。多くの府内首長や経済界から