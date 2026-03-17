パレスチナ自治区ガザが置かれる厳しい状況について、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の清田（せいた）明宏保健局長が読売新聞オンラインに寄稿した。現在、世界はイランをめぐる新たな戦争の行方を固唾（かたず）をのんで見守っている。この戦争を理解するためには、まずガザの現状から目を背けることはできない。ガザでは２０２４年１０月にいわゆる停戦が成立し、ガザの復興を含む枠組みが国連安全保障理事