WBC(ワールドベースボールクラシック)で侍ジャパンとして戦った森下翔太選手が自身のInstagramを16日に更新しました。1次ラウンドでは主に代打を務め、チェコ戦で「1番・レフト」でスタメンとなった森下選手。ここで初ヒットを記録し、準々決勝へ向け弾みをつけました。ベネズエラとの一戦はチームの主力である鈴木誠也選手が初回に盗塁で足を痛め途中交代。その代わりに出場した森下選手が、3回に3ランホームランを放ちチームを奮