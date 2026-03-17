【第16話】 3月17日公開 第16話「つづく」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月17日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第16話「つづく」をチャンピオンクロスにて公開した。 第16話では、香菜の文化祭ライブを見に来た陣だったが、イケメン大学生と香菜が会話をしているところを目撃してしまう。そんな中、物騒な物