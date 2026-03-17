１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４４銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル高・円安となっている。 この日も原油先物相場にらみの展開で「有事のドル買い」が根強かった。１６日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は、ホルムズ海峡の航行状況が改善するとの期待感から４営業日ぶりに反落したが、依然として高止ま