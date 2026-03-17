最近はナチュラルメイクでも取り入れられることが増えた「涙袋メイク」。目元に立体感が出て、やわらかい印象をつくれるとして人気があります。一方で、大人世代が同じ感覚で取り入れると、どこか浮いた“若作り”な印象になることも。そこで今回は、大人世代が迷いやすい「涙袋メイク」の正解バランスを解説します。涙袋を強調しすぎない涙袋メイクは、影やハイライトでふくらみを演出する方法が一般的。ただし、影を濃く描きすぎ