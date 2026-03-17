17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数215、値下がり銘柄数337と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、インフォメティス、イメージ情報開発、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、アスタリスクがストップ高。ブレインズテクノロジー、ステラファーマは一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー