17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.4％減の2835億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.3％減の2043億円だった。 個別ではｉシェアーズ高格付け日本円社債ＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＦＡＮＧ＋ゴールド 、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ が新安値。 そのほか