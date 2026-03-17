アセンテック [東証Ｓ] が3月17日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の28.9億円に拡大したが、27年1月期は前期比27.4％減の21億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は15円とし、4月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は50.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.8％増の5.4億円に拡大し、売上営業利益率は前