好きな男性が自分のことをどう思っているのか、できるだけ早く知りたいものです。そこで今回は、あなたが本命なのか遊びなのか、男性の「本気度」示す３つの証拠を紹介します。LINEの返信が早い上に丁寧連絡の取り方には男性の本気度が表れます。忙しい時でもすぐ返信してくれる、夜遅くても丁寧に返してくれる、絵文字や写真を使って会話を盛り上げようとするなどの行動が見られるなら、あなたを最優先に考えている証拠。本気の男