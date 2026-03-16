いつの間にか腰周りに贅肉が付いていたという経験は誰しもありますが、無理なく続けられるエクササイズを習慣化して、細い腰周りをキープしていきたいもの。そのためには腹筋と体幹をコツコツ強化することが鍵になります。そこで習慣に採り入れたい簡単エクササイズが【サイドシザース】です。サイドシザース背中と両脚を浮かせて、はさみのように脚を交差させるエクササイズです。（１）仰向けの姿勢になって手のひらを床に向けた