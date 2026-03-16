好きな人との恋愛関係を手に入れても、その幸せが永遠に続くわけではありません。気づかないうちに二人の間に亀裂が入り、気がつけば修復不可能な状態になっていることも。そこで今回は、関係の危機を迎えたカップルに見られる「サイン」を紹介します。本音で話し合うことがなくなってきた会話の量と質が減少しているカップルは、別れの危機に直面している可能性が高いです。スマホを見ながらの会話、それぞれの趣味に没頭する時間