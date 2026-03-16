恋愛では「信頼」が大事。そして信頼は言葉より行動に出ます。そのひとつが“秘密の扱い方”。男性の本命サインは、本命女性の話をどう扱うかに表れるものです。話を口外しない本命女性が打ち明けたことを、男性は友人との会話の話題にしません。なぜなら信頼を守りたいから。男性は本命相手ほどプライベートな情報を慎重に扱います。冗談やからかいのネタにしない本命女性が打ち明けた悩みや弱みを男性が笑い話にしないのは、本命