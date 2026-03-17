16日（火）、V.LEAGUE WOMEN （Vリーグ女子 ）のアルテミス北海道の選手およびトレーナーが、20日（金・祝）に開催される新さっぽろ健康フェスに出演することが発表された。クラブ公式SNSが伝えている。 会場はBiVi新さっぽろ2階のBiVi PARKで、開催時間は10:00から16:00まで。イベントではミニバレーボール体験会やトークショーが実施される予定となっている。 前半の10:00か