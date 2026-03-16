恋人関係と結婚関係とでは２人の関係性において変わる部分もありますし、人によってはライフスタイルそのものが変わることもあるでしょう。でも、それが原因で愛情が冷めていってしまうケースも少なくありません。そこで今回は、男性が結婚後も彼女に対して「変わらないで」と思っていることを紹介します。｜身だしなみ家の中でまで完璧に身だしなみを整えておく必要はありませんが、家にいる時は「常にすっぴん」「常にダサい部屋