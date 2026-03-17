児童虐待防止のため、熊本市の福田病院が進める妊産婦等生活援助事業の報告会が、14日ありました。妊娠中から女性の支援にあたる事業で子どもの養育について特に出産前から支援が必要と認められる「特定妊婦」のリスクなどが報告されました。また、10代の妊娠、出産が全国平均の倍以上という沖縄県の現状と支援を沖縄の産婦人科院長が講演しました。