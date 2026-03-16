年齢を重ねるほど、「髪の質感」で印象が大きく変わるもの。顔のメイク以上に、後ろ姿の髪のツヤやまとまりが若々しい印象を左右することも少なくありません。そこで今回は、スーパーロング歴10年の美髪ライターとして日々ヘアケアを研究する中で、「これは良い」と感じたシャンプー＆トリートメントを厳選して3セット紹介します。毎日のケアを見直して、ツヤのある美髪をめざしましょう。人気のアンドビーヘアからダメージケアに