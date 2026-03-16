ダイエット中、「甘いものを控えたいけれど、完全に我慢するのはつらい」と感じる人は少なくありません。そんなときに選ばれやすいのが、ゼロカロリーの飲料やゼリーなどの食品です。甘さを感じながらもカロリーを抑えられるため、「これなら安心」と思って取り入れている人も多いでしょう。確かに、ゼロカロリー食品は砂糖を多く使った食品と比べてエネルギー量が低い場合が多く、甘いものを控えたいときの選択肢の一つになります