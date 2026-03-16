デニムは定番アイテムだからこそ、長く同じ形を履き続けているという人は少なくないでしょう。特にスキニーデニムは、一時期の定番として持っている人も多いのではないでしょうか？ただ、40代・50代になると、その“細すぎるシルエット”がコーデ全体のバランスを難しくしてしまうことがあります。そこで今回は、おしゃれ＆美脚に見せる「デニム選び」のコツを解説します。細すぎるデニムは脚の弱点を強調しすぎる脚を細く見せるア