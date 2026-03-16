太ももは体重だけでなく、筋肉の使い方によって印象が大きく変わる部位。とくに内ももと外もものバランスが崩れると、脚のラインはぼんやり見えやすくなります。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグリフト】。横向きの姿勢で両脚を持ち上げるシンプルな動きですが、内ももと外ももを同時に刺激できるのが特徴。脚のラインを整える感覚をつかみやすいエクササイズです。【STEP１】姿勢を整える横向