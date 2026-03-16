ぽっこりお腹やお尻のたるみの原因、“反り腰”にあるかもしれません。反り腰とは骨盤が前に傾いている状態のことで、放っておくと腰痛や姿勢の崩れ、下半身太りにもつながります。そこで今回は、骨盤を後ろに倒して背中を丸める動きを意識した簡単ストレッチを紹介。１日５セットで反り腰を整えながら、お腹スッキリをめざせます。🌼姿勢と呼吸を整えてスタイルアップ。１日３分でOK【お腹のくびれを強化する】簡単習慣反