アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）は、イランが６月に開幕する北中米Ｗ杯に出場する見通しを示した。米国とイスラエルの攻撃を受けたことでイランのＷ杯出場が、危ぶまれている。先日、イランのアフマド・ドンヤマリ・スポーツ・青年相は「この腐敗した政権（米国）がわれわれの指導者を暗殺したという事実を考慮すると、いかなる状況下でもＷ杯に参加することはできない」と発言。その後、ドナルド・トランプ米大統領は自身のＳＮ