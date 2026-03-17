第98回アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表に選出された映画『旅立ちのラストダンス』より、ダヨ・ウォンとマイケル・ホイが撮影現場で“妥協なき演技論争”を繰り広げたエピソードと、新たな場面写真が解禁された。【写真】『旅立ちのラストダンス』より新場面写真が解禁香港映画界の伝説的喜劇王マイケル・ホイと、香港を代表するスタンダップ・コメディアンで俳優のダヨ・ウォンが共演し、香港映画の歴代最高興行収入を記