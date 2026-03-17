©︎JCONICaoenが、2ndシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを3月16日(月)に開催。イベント上でグループ初の47都道府県ツアー＜aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜＞の開催を発表した。3月18日にリリースされる2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作だ。タイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲が発