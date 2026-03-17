映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、ポスタービジュアルと予告編が解禁された。【動画】『OXANA／裸の革命家・オクサナ』予告映像が公開本作は、ウクライナのアーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体“FEMEN”の共同創設者であるオクサナ・シャチコの人生に着想を得た、実話に基づく物語。乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイ