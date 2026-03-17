【モデルプレス＝2026/03/17】嵐の二宮和也が3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。『ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）』の中継のため、アメリカ・マイアミに到着したことを伝え、反響を呼んでいる。【写真】“移動時間1日”ニノが感動したフライト中の景色◆二宮和也、嵐ライブからアメリカへの移動の様子公開嵐は3月13日〜15日にかけて北海道・大和ハウス プレミストドームにて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We ar