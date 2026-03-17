xiangyuが4月23日に、シングル「結局シャリ」のリリースパーティーを東京・下北沢SPREADにて開催する。「結局シャリ」は1月23日にリリースされたxiangyuのシングル。“寿司屋で結局いちばん口にしているのはシャリでは？”という素朴な疑問をテーマにしたユニークな一曲で、重厚感のあるベースを軸にドリルミュージックをベースとしたサウンドが特徴となっている。本イベントでは、xiangyu（Vo. xiangyu / MANIP・DJ：Gimgigam）に