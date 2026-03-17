◆大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）幕下・花の海（二所ノ関）が勝ち越した。同・朝玉勢（高砂）を鋭い立ち合いから押し出した。「立ち合い当たってから体が動いてくれて良かった」。４連勝で４勝１敗。勝ち越しを決めたが「まだ終わっていない」と浮かれた様子はなかった。初場所は１５枚目だった１勝６敗と負け越して番付を３９枚目まで落とした。部屋では横綱・大の里らと稽古し、力をつけた。普段か