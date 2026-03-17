hitomiが、リライトされた歌詞で自身の代表曲を再歌唱する「Re:light Project」の第2弾「体温（蹲）」のPVが公開された。本作は、過去に発表してきた数々のMVの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品となっている。使用されたMVは、1994年から2015年までにリリースされた以下の25曲。〈使用楽曲リスト / ※登場順〉・体温（original ver. / 1999年）・LOVE 2000（2000年）・GO TO THE TOP（1995年）・by myself（1