元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１７日、Ｘ（旧ツイッター）で「今シーズンの推し選手」を明かした。中川アナは「実はいろんなところで聞かれるたびに竹丸投手を今シーズンの推し選手として挙げていて」と巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝に言及。「とってもとっても楽しみにしていたので、開幕投手のニュースはうれしすぎた」と期待を寄せた。竹丸投手は２７日・阪神戦（東京Ｄ）で開幕