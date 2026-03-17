津山市役所 岡山県津山市が17日、2015年度から2025年度までの間、市民4人から合計36万3490円の介護保険料を誤って徴収していたことを発表しました。 市民1人の家族が介護保険料の手続きで市役所を訪れた際、誤徴収が判明しました。その後の調査で他の3人の誤徴収も分かりました。津山市は市民に謝罪と説明をし、2026年4月以降に誤徴収分を全額返金します。 津山市によりますと、住民基本台帳ネットワークシステム