韓国の崔泰源（チェ・テウォン）SKグループ会長が16日（現地時間）、米国サンノゼで開かれたエヌビディア（NVIDIA）の年次開発者カンファレンス「GTC（GPU Technology Conference）2026」の展示場で、記者団に対し、2030年まで世界的なチップ不足現象が続くとの見解を明らかにした。崔会長は「供給不足の問題はウェハ不足に起因するが、より多くのウェハを確保するには少なくとも4〜5年かかる」とし、「2030年まで（業界全般で）供