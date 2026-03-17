JVCケンウッドが展開する「Victor」ブランドより、ディズニーストアとの共同企画の第3弾として「ニック」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザインした、完全ワイヤレスイヤホン が登場。「HA-A20T」をベースに、イヤホン本体と充電ケース、パッケージに「ニック・ワイルド」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザインした限定モデルです☆ ディズニーストア「Victor」共同企画「完全ワイヤレスイヤホン」ニック・ワ