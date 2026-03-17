職人から黎錦の技術を学ぶ陳孟麗（ちん・もうれい）さん（右）。（２０２５年８月２７日撮影、五指山＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口3月17日】中国海南省では近年、多くの若者が故郷に戻り、伝統文化や農村空間、新たな消費環境の中で起業の機会を見いだし、地域経済の発展に勢いをもたらしている。五指山市では1992年生まれのリー族の女性、陳孟麗（ちん・もうれい）さんが幼い頃から親しんでいた同民族の伝統織物「黎錦