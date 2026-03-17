ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した、米・大リーグ（MLB）シカゴ・カブスの鈴木誠也（31）が17日、自身のSNSを更新。WBC・準々決勝での負傷交代への悔しさを滲ませつつ、ファンやチームメイトへ熱いメッセージを届けた。【写真】「最後までグラウンドに立ちたかった」負傷交代の“本音”をつづった鈴木誠也鈴木は自身のインスタグラムで「皆さんお疲れ様です。応援してくださったファンの皆さん本当に熱い声