漫画「毒を喰らわばサクラまで」の原作者、要マジュロさんが２月に亡くなったことが１７日、分かった。月刊少年マガジン編集部が公式Ｘで報告。「第１４話原作を執筆されている最中のあまりに突然の訃報で、編集部一同、深い悲しみにくれています」と予期せぬ別れを伝えた。歴代作品についても触れて、「長きにわたり、月刊少年マガジンの各媒体を支えてくださったことへの深謝とともに、謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福を