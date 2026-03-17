お笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけ（43）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。従業員募集をしたところ、何件か応募があったと報告した。実家のもんじゃ屋を母から引き継ぎ、23年から2代目店主として店に立つおたけ。15日にXで「従業員不足で明日の昼営業出来ない状態です！これは問題です。誰か興味ある方いませんか？一緒に働いてくれる仲間募集してます！もんじゃ竹の子」と急きょ、従業員の募集を呼びかけた