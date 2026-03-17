タレントの矢口真里（43）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。長男のラスト弁当への思いをつづった。「3年間作った長男へのお弁当もひとまず今日でラスト。今日のリクエストはチャーハンとササミのカツレツ。子供は茶色が好きなんです」とリクエストに応えた愛情たっぷりの弁当を公開。「まいにちのこさずにたべてくれてありがとうままより」とメッセージカードも添えられていた。「毎日頑張ってる世