観光客らでにぎわうソウルの明洞＝10日（共同）【ソウル共同】韓国の人気音楽グループBTSがメンバー全7人でのカムバック公演を開くソウルや釜山などで宿泊料金が高騰し、政府や自治体が「ぼったくり」根絶に乗り出した。外国人観光客が増える中、国のイメージを損ねる不当な値上げを取り締まり、観光産業の競争力を高める。「モーテル1泊50万ウォン（約5万3千円）」「通常1泊約7万ウォンなのに公演当日は77万ウォンに」。公演