宮城県岩沼市の海岸で昨年４月、仙台市太白区、保育士行仕（ぎょうじ）由佳さん（当時３５歳）を殺害したなどとして殺人罪などに問われた岩沼市土ヶ崎、無職佐藤蓮真（れんま）被告（２２）の裁判員裁判で、仙台地裁（榊原敬裁判長）は１７日、懲役２１年（求刑・懲役２５年）の実刑判決を言い渡した。起訴状などによると、佐藤被告は昨年４月１２日夜、岩沼市下野郷の防波堤の上で、行仕さんの右胸などをペティナイフ（刃体１