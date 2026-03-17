17日の参議院予算委員会で、日本維新の会の猪瀬直樹議員が、高齢者の定義の見直しについて取り上げた。【映像】高市総理の“返し”と“表情”に議場爆笑（実際の様子）猪瀬議員が「高齢者の定義の見直しについて、生産年齢人口の話と絡めて質問していきます。まず、生産年齢人口というのは、1960年代からずっと使われているんですけれども、15歳から64歳までと定義されている。高市総理も3月7日にお誕生日、見事に64歳から超え