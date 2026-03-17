「ファーム・西地区、阪神−オリックス」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「４番・右翼」で２試合連続スタメン出場した西純が、同点を防ぐ、レーザービームを見せた。この日は今期初安打を放つなど、打って守っての大活躍だ。１−０の八回、１死二塁のピンチで、岩貞が右翼線へのヒットを許した。二走は迷わず本塁へ突入したが、右翼・西純からワンバウンドでの好返球。本塁タッチアウトで失点を防いだ。打撃でも結果