「月光（ムーンライト）海里」5月に運転JR東日本は2026年3月17日、観光列車「海里」のHB-E300系気動車を使用した夜行団体臨時列車「月光（ムーンライト）海里」を今年5月に運行すると発表しました。運行区間は新潟〜上野間です。【画像】これが新潟⇔上野「気動車の夜行列車」の運行時刻です「海里」は、新潟の食や日本海の景観を楽しむことをコンセプトに、2019年から羽越本線の新潟〜酒田間で運行されています。リクライニング