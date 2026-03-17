TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前篇」が2026年1月より放送されているなか、作品の公式Xでは死滅回游の鍵を握る「コガネ」のクイズが出題されている。本稿では出題されたクイズの一部を紹介したい。 【画像】『呪術廻戦』誰の「コガネ」かわかるかな？ ”呪術を与えられた者達の殺し合い”と称される死滅回游において、各泳者（プレイヤー）に憑くキャラクター「コガネ」。泳者にまつわる情報や新たなルー