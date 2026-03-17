ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜クルージュナポカ線を3月29日から増便する。現在は1日1往復を運航しており、これを同2往復に増便する。機材はボーイング737型機かエアバスA321型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が1時間35分、クルージュナポカ発が1時間40分から1時間50分。クルージュナポカは、ルーマニア第3の都市。オーストリア・ハンガリー帝国時代の面影を色濃く残す美しい街並みが特徴で、ゴシック