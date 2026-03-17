「Lemino」の月額サービス「Leminoプレミアム」で、後楽園ホールで開催される「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 152」を独占生配信される。配信開始は3月24日17時40分から。 メインマッチは、日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦で、大橋所属の森且貴選手と、JBスポーツ所属の岡田真虎選手が対戦する。セミファイナルは54.0kg契約8回戦で、大橋所属の坂井優太選手と、フィリピンのウ