高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】今後の気温、東北・全国の天気 令和８年３月１６日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北地方３月２３日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．６℃以上 東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、２３日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだ